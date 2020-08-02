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Джеймс Корден заменит телеведущую Эллен Дедженерес после скандала с расизмом и домогательствами

По словам бывших сотрудников, она закрывала глаза не неподобающее поведение продюсеров её шоу.

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Фото © ТАСС / Dpa

Актёр и телеведущий Джеймс Корден заменит Эллен Дедженерес в её шоу после обвинений в сторону продюсеров передачи в дискриминации по расовому признаку и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Sun.

Замена Эллен всегда была трудной задачей, но он — естественная посадка и лёгкий переход. Джеймс и его команда были первопроходцами в современном телевидении. За пять лет он прошёл путь от неизвестного человека до креативной звезды, — сказал источник издания.

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Первый сезон проекта будет посвящён задушевным беседам с близкими людьми.

Напомним, ранее бывшие сотрудники американского "Шоу Эллен Дедженерес" заявили, что телеведущая закрывала глаза на расизм, издевательства и сексуальные домогательства в их адрес со стороны продюсеров. У них не было возможности подать конфиденциальную жалобу. Компания Warner Bros. отказалась комментировать конкретные обвинения, сославшись на проведение внутреннего расследования.

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