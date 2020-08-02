Джеймс Корден заменит телеведущую Эллен Дедженерес после скандала с расизмом и домогательствами

Актёр и телеведущий Джеймс Корден заменит Эллен Дедженерес в её шоу после обвинений в сторону продюсеров передачи в дискриминации по расовому признаку и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Sun.
— Замена Эллен всегда была трудной задачей, но он — естественная посадка и лёгкий переход. Джеймс и его команда были первопроходцами в современном телевидении. За пять лет он прошёл путь от неизвестного человека до креативной звезды, — сказал источник издания.
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Напомним, ранее бывшие сотрудники американского "Шоу Эллен Дедженерес" заявили, что телеведущая закрывала глаза на расизм, издевательства и сексуальные домогательства в их адрес со стороны продюсеров. У них не было возможности подать конфиденциальную жалобу. Компания Warner Bros. отказалась комментировать конкретные обвинения, сославшись на проведение внутреннего расследования.