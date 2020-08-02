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Попова уверена в эффективности вакцины от коронавируса, разрабатываемой в России

Она подчеркнула, что на рынок никогда не выходили препараты, в безопасности которых возникали сомнения.

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Фото © Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Главный санитарный врач России Анна Попова выразила уверенность в эффективности разрабатываемой в стране вакцины от новой коронавирусной инфекции.

У меня нет сомнений, что вакцина, которая попадёт сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна, — заявила глава Роспотребнадзора в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова подчеркнула, что в России отношение к качеству вакцин "очень трепетное", его жёстко контролируют.

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Расходы покроют за счёт средств бюджета.

У нас учитывается каждое покраснение после введения любой вакцины, — пояснила специалист.

Она выразила надежду, что после введения вакцины иммунитет к инфекции будет устойчивым и долгим. По словам Поповой, в 80 субъектах РФ заболеваемость CoViD-19 снижается или стабилизируется. Лишь в пяти регионах наблюдается не очень значительный, не очень выраженный рост числа заразившихся коронавирусом. Глава Роспотребнадзора добавила, что он может быть связан с чрезмерно поспешным снятием карантинных ограничений или пренебрежительным отношением к ним.

Напомним, научный центр "Вектор" планирует в ноябре начать производство вакцины от коронавируса.

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Министр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.

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