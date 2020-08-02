Гражданам Швейцарии разрешили въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на въезд в РФ для граждан Швейцарии, сообщается на сайте правительства.
Въехать в Швейцарию из РФ смогут только те, кто имеет вид на жительствоКроме того, все приезжие должны будут пройти карантин в течение десяти дней.
— Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом, — говорится в пояснительной записке к документу.
В правительстве напомнили, что авиасообщение с этой страной возобновится 15 августа. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва. Соответствующие телеграммы об этом власти направят авиакомпаниям.
Напомним, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. В Москве уже приземлился первый рейс из-за рубежа.