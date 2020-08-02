"Праздновать пока нечего". В "Спартаке" прокомментировали переход Кокорина в клуб

Футбольный клуб "Спартак" очень рад принять в свои ряды Александра Кокорина. Команда уже поприветствовала футболиста на тренировке, как это обычно происходит, отметил в беседе с Лайфом пресс-атташе ФК "Спартак-Москва" Ярослав Кулемин.

— Праздновать пока нечего. Будем праздновать, когда он принесёт пользу — мы добьёмся тех результатов, которые считаем нужными и которых хотим добиться, — добавил он.

📸 Знакомство с командой, тактика, практика 🎯



Фотографии первой тренировки Александра Кокорина в «Спартаке» уже у нас и на https://t.co/NYRkLvGtpQ 🖼 pic.twitter.com/zvx8fNLnWa — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020

Кулемин также рассказал, что тренировки уже идут и совсем скоро на сайте клуба появится отчёт об этом.