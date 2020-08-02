Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Праздновать пока нечего". В "Спартаке" прокомментировали переход Кокорина в клуб

Пресс-атташе ФК отметил, что тренировки уже идут и скоро на сайте появится отчёт.

111

Футбольный клуб "Спартак" очень рад принять в свои ряды Александра Кокорина. Команда уже поприветствовала футболиста на тренировке, как это обычно происходит, отметил в беседе с Лайфом пресс-атташе ФК "Спартак-Москва" Ярослав Кулемин.

Праздновать пока нечего. Будем праздновать, когда он принесёт пользу — мы добьёмся тех результатов, которые считаем нужными и которых хотим добиться, — добавил он.

Кулемин также рассказал, что тренировки уже идут и совсем скоро на сайте клуба появится отчёт об этом.

"Это было глупо". Кокорин оправдался за свои плохие слова о "Спартаке"

Звёздный футболист дал первое интервью в красно-белой майке.

Напомним, о переходе Кокорина в "Спартак" стало известно сегодня.

Выбор редакции

Loading...