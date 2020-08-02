Это был самый провальный турнир UFC? Многие бойцы, включая единственного россиянина, просто не вышли в клетку

Этот турнир в США оказался одним из самых провальных в истории промоушена: сразу несколько бойцов были вынуждены накануне шоу сняться с выступлений. В числе выбывших оказался и единственный россиянин — Тимур Валиев, для которого сегодняшний поединок должен был стать дебютом в UFC.

Увы, находящийся в США дагестанский спортсмен по непонятным причинам не смог дойти до боя с Джамаллом Эммерсом. Будет ли Валиеву дан ещё один шанс и когда это случится, пока не известно.

Непосредственно перед выходом в клетку стало плохо Тревину Джайлсу. 27-летний техасец с красноречивым прозвищем Проблема попросту упал в обморок за несколько минут до выхода на поединок против Кевина Холланда.

Не обошлось на турнире и без коронавируса. Полутяжеловес Джеральд Мершарт сдал положительный тест на CoViD-19, оставив Эда Хермана без соперника. Но, несмотря на все превратности судьбы, ивент UFC Fight Night 173 состоялся.

В главном событии шоу в Неваде в октагон зашли находящиеся в первой десятке Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян. Данное противостояние должно было стать ответом на вопрос: что на самом деле из себя представляет армянский боец? 22-летний Эдмен до сегодняшнего дня владел статусом непобедимого. Все 11 выступлений Шахбазяна в клетке завершились его победами, причём 10 из них досрочными в первом раунде. В случае победы Золотой Мальчик из Калифорнии на полном серьёзе мог бы размышлять о титульных амбициях и стремлении побить рекорд Джона Джонса, ставшего самым молодым чемпионом в истории UFC в возрасте 23 лет. К сожалению для многочисленных фанатов Эдмена, с мечтами о скорейшем чемпионстве пока придётся повременить…

Не менее мотивированным вышел на этот бой и 36-летний Брансон. Ветеран проиграл все ключевые поединки в карьере, которые могли бы стать для американца билетами к титулу и, как казалось многим, смирился со статусом гейткипера. Но сегодняшний поединок посрамил скептиков и хейтеров Дерека… Темнокожий боец ещё способен на титульный забег.

То, что схватка в Лас-Вегасе станет самой сложной в карьере молодого бойца, стало понятным ещё в первом раунде. Шахбазян оказался не готов к борцовским навыкам возрастного противника. Брансон не уступал Эдмену и в стойке, раз за разом доставая Золотого Мальчика левым джебом. Куда опаснее для армянина оказались многочисленные клинчи у клетки: в эти секунды американец доставал оппонента жёсткими локтями.

Развязка могла наступить уже во втором раунде. Заметно сдавший функционально Шахбазян в очередной раз позволил себя стащить в партер и фактически оказался в техническом нокауте от многочисленных добиваний кулаками и локтями в гарде. Молодого бойца в прямом смысле спас гонг.

Было бы разумным со стороны команды Эдмена не выпускать своего парня на третий раунд, но как бы это было не похоже на Эдмонда Тарвердяна, ставшего тренером-мемом после работы с Рондой Роузи… В третьей пятиминутке Дереку понадобилось 26 секунд, чтобы вынудить рефери остановить избиение. Брансон одерживает третью победу подряд и доказывает всему миру, что с ним необходимо считаться…

Что касается Шахбазяна, то, с одной стороны, он избавился от нагнетающего "нолика" в графе поражений и в какой-то степени должен раскрепоститься. С другой, ему необходимы существенные корректировки в тренировочном процессе, а возможно, и полная смена тренировочного лагеря. При всём уважении к тренерскому таланту Тарвердяна, как показывает история Роузи, его подопечные на определённом этапе развития начинают регрессировать. Становятся однобокими, читаемыми. Шахбазян, безусловно, обладает талантом. Будет обидно зарыть его в землю…

Результаты турнира

UFC Fight Night 173

Основной кард:

Лёгкий вес: Бобби Грин победил Ландо Ваннату единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Висенте Люке победил Рэнди Брауна нокаутом (удар коленом и удары руками), 4:56, раунд 2.

Женщины, наилегчайший вес: Дженнифер Майя победила Джоанн Колдервуд сдачей соперницы (рычаг локтя), 4:29, раунд 1.

Средний вес: Дерек Брансон — Эдмен Шахбазян техническим нокаутом (удары руками), 0:26, раунд 3.

Бонусы (по 50 тысяч долларов США каждому):

Бой вечера: Ландо Ванната vs Бобби Грин.