Учёные заявили о чрезмерной реакции иммунитета на CoViD-19. И это только осложняет борьбу с болезнью

Коронавирус провоцирует массивную реакцию иммунитета, что мешает борьбе организма с инфекцией. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты их исследования размещены на медицинском новостном портале MedicalXpress.

Как бы это ни казалось странным, но иммунная реакция человека действительно может осложнить развитие болезни, утверждает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел. Учёный отметил, что атаку против себя коронавирус вызывает буквально через несколько минут после попадания в организм.

Исследователи наблюдали за 30 больными, которым собственный сильный иммунитет мешал справиться с возбудителем. Анализ крови показал, что разрушение лёгких, например, произошло не только из-за болезни, но и из-за "разрушительной атаки собственного организма".

При этом, учитывая, что вирус проникает в клетку через рецепторы ACE2, которые располагаются по всему организму, CoViD-19 может попасть в любой орган человека. Чем больше таких рецепторов, тем легче болезни захватывать клетки. Из-за этого клиническая картина болезни превращается в мозаику из симптомов.