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Доктор Мясников назвал неожиданное средство от аллергии

Он призвал не запрещать детям заводить питомцев.

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"Лекарством" от аллергии могут быть домашние животные. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал врач Александр Мясников.

По словам телеведущего, дети, которые общаются с домашними питомцами и дышат их шерстью, получают своеобразную "прививку" от аллергии. У малышей реже развиваются бронхиальная астма и аллергические реакции. Доктор привёл в пример страны, где школьников возят на фермы для общения с лошадьми, коровами и козами. Общение детей с животными даёт как психологическую разгрузку, так и пользу с медицинской точки зрения.

Родители, не тушите любовь к животному в ваших детях, позволяйте. Это того стоит, это потом аукнется, — обратился Мясников к зрителям.

Он добавил, что в ребёнке, который растёт с животным в доме, может проснуться ответственность.

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Нельзя резко ограничивать количество потребляемых калорий.

Ранее была названа самая распространённая среди россиян аллергия.

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