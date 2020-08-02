Доктор Мясников назвал неожиданное средство от аллергии

"Лекарством" от аллергии могут быть домашние животные. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал врач Александр Мясников.

По словам телеведущего, дети, которые общаются с домашними питомцами и дышат их шерстью, получают своеобразную "прививку" от аллергии. У малышей реже развиваются бронхиальная астма и аллергические реакции. Доктор привёл в пример страны, где школьников возят на фермы для общения с лошадьми, коровами и козами. Общение детей с животными даёт как психологическую разгрузку, так и пользу с медицинской точки зрения.

— Родители, не тушите любовь к животному в ваших детях, позволяйте. Это того стоит, это потом аукнется, — обратился Мясников к зрителям.

Он добавил, что в ребёнке, который растёт с животным в доме, может проснуться ответственность.