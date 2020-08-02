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Солиста первого состава "Ласкового мая" госпитализировали с пневмонией

Музыкант находится в тяжёлом состоянии в одной из больниц Санкт-Петербурга.

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Александр Прико. Фото © "ВКонтакте" / Александр Прико "ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"

Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико попал в больницу в пневмонией. Как сообщил Лайфу создатель музыкального коллектива и автор хитов Юрия Шатунова Сергей Кузнецов, коронавирус у музыканта не подтвердился.

Подозрение на пневмонию. Ему делали тест (на CoViD-19. — Прим. Лайфа), не подтвердился. Видимо, просто простыл, — рассказал он, отметив, что узнал о состоянии Прико от его жены.

О том, что музыкант находится в тяжёлом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге, рассказал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в "Инстаграме". Он сообщил, что уже связался с главным врачом.

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Диетолог Елена Соломатина усомнилась в подобных методах избавления от лишнего веса.

Специалисты больницы делают всё возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем, — написал он.

Разин отметил, что за Прико переживает вся группа "Ласковый май".

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве госпитализировали звезду "Карнавала" Екатерину Жемчужную.

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