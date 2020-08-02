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Россиянам рассказали, почему следует быть осторожными при покупке домашних яиц

По словам кулинара, продаваемый в магазинах фермерский продукт ничем не отличается по качеству от обычного.

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Фото © Pixabay

Основатель кулинарного блога Анна Мазманян советует не покупать домашние яйца у незнакомых продавцов из-за высокого риска сальмонеллёза. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В яйцах, произведённых с учётом всех ГОСТов на птицефабриках, вероятность инфекции минимальна, там за этим следят. Домашние яйца полезнее. Однако если вы покупаете их вдоль трассы — вероятность выше, что вы можете заболеть, — отметила Мазманян.

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Эксперты отметили, что в бумаге или под полотенцем изделие черствеет быстрее.

Она также добавила, что в магазинах лучше всего выбирать яйца с наименьшим сроком со дня изготовления. Особенно это касается перепелиных, так как они быстрее портятся. По словам кулинара, продаваемый в супермаркетах фермерский продукт ничем не отличается по качеству от обычного.

Напомним, ранее "Росконтроль" включил в чёрный список семь марок свиного шашлыка. В лабораторию для проверки отправили образцы мяса из супермаркетов "Лента", "Магнолия", "МясновЪ", "Окей", "Перекрёсток", Globus и Selgros. Практически во всём мясе зафиксировали значительное превышение уровня микробной обсеменённости мезофильной микрофлорой.

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