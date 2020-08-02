Пьяные пассажиры отказались надевать маски и устроили драку в самолёте — видео

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Драка произошла на борту самолёта авиакомпании KLM, следовавшего из Нидерландов в Испанию. Утром 31 июля два пассажира лайнера, вылетевшего из Амстердама, отказались надевать медицинские маски, это и стало причиной конфликта, передаёт NL Times.

По словам представителя авиакомпании, пассажиры досаждали другим путешественникам физически и вербально. По данным прессы, они были пьяны. В какой-то момент началась драка, одного из мужчин связали и уложили в проходе салона.

Когда самолёт приземлился на острове Ибица, буйных пассажиров передали испанским правоохранителям.