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Пьяные пассажиры отказались надевать маски и устроили драку в самолёте — видео

Их арестовали, когда лайнер приземлился на Ибице.

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Видео © Twitter / MicHighClub

Драка произошла на борту самолёта авиакомпании KLM, следовавшего из Нидерландов в Испанию. Утром 31 июля два пассажира лайнера, вылетевшего из Амстердама, отказались надевать медицинские маски, это и стало причиной конфликта, передаёт NL Times.

По словам представителя авиакомпании, пассажиры досаждали другим путешественникам физически и вербально. По данным прессы, они были пьяны. В какой-то момент началась драка, одного из мужчин связали и уложили в проходе салона.

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Глава авиакомпании рассказал, как, по его мнению, можно обезопасить пассажиров во время путешествий.

Когда самолёт приземлился на острове Ибица, буйных пассажиров передали испанским правоохранителям.

Ранее в США отказавшегося сидеть в маске пассажира сняли с самолёта. Он заявлял, что в ней неудобно лететь.

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