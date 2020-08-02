После трагедии на Алтае спасатель рассказал, как уберечься от угарного газа

После трагедии, произошедшей на турбазе в Алтайском крае, где погибла семья из четырёх человек, заслуженный спасатель и член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, что дизельные генераторы нельзя использовать в закрытых помещениях, особенно если там находятся люди. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Если генератор работает, вы сразу почувствуете запах [угарного газа]. Безусловно, нельзя вдыхать его, это вызовет отравление и смерть. У таких генераторов даже в инструкции написано — использовать только на открытом воздухе или под навесом вдали от зданий, или, если это в хозяйстве, то допускается в отдельном сарае, проветриваемом помещении, — подчеркнул Щетинин.

Он также напомнил о трагических случаях, которые происходят, когда водитель прогревает машину в гараже или просто находится в закрытом пространстве с заведённым авто.

— Нельзя находиться рядом с работающим двигателем внутреннего сгорания, который используется для генераторов, и максимально постараться, чтобы эти двигатели, электростанции, оборудование находилось в открытом, хорошо проветриваемом помещении подальше от людей, — подчеркнул спасатель.