После трагедии на Алтае спасатель рассказал, как уберечься от угарного газа

После трагедии, произошедшей на турбазе в Алтайском крае, где погибла семья из четырёх человек, заслуженный спасатель и член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, что дизельные генераторы нельзя использовать в закрытых помещениях, особенно если там находятся люди. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
— Если генератор работает, вы сразу почувствуете запах [угарного газа]. Безусловно, нельзя вдыхать его, это вызовет отравление и смерть. У таких генераторов даже в инструкции написано — использовать только на открытом воздухе или под навесом вдали от зданий, или, если это в хозяйстве, то допускается в отдельном сарае, проветриваемом помещении, — подчеркнул Щетинин.
Он также напомнил о трагических случаях, которые происходят, когда водитель прогревает машину в гараже или просто находится в закрытом пространстве с заведённым авто.
После гибели семьи на алтайском курорте возбудили ещё одно уголовное делоРанее следователи задержали хозяина турбазы.
— Нельзя находиться рядом с работающим двигателем внутреннего сгорания, который используется для генераторов, и максимально постараться, чтобы эти двигатели, электростанции, оборудование находилось в открытом, хорошо проветриваемом помещении подальше от людей, — подчеркнул спасатель.
Напомним, 31 июля в одном из номеров на турбазе были обнаружены тела четырёх человек — родителей и их несовершеннолетних детей. Семья приехала на отдых 26 июля. Погибший Иосиф Кременских был начальником отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края. 1 августа следователи задержали владельца турбазы. Как стало известно Лайфу, семья погибла из-за выхлопов дизельного генератора. По данным следователей, предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом.