Захарова считает, что Зеленскому и его предшественникам следует вникнуть в суть минских соглашений

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит собраться и обсудить со своими предшественниками суть минских соглашений.

— Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях, — написала она в "Фейсбуке".

Дипломат отметила, что из этих четырёх человек у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало.

— Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано. <...> Идея бесплатная, потому что братская, — добавила Захарова.