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Захарова считает, что Зеленскому и его предшественникам следует вникнуть в суть минских соглашений

По её мнению, они смогут объяснить друг другу смысл договорённостей.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит собраться и обсудить со своими предшественниками суть минских соглашений.

"Сенсации не случилось". Захарова усмотрела русофобию в британском докладе

В 55-страничном документе утверждается, будто Великобритания является "одной из главных целей" российской разведки.

Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях, — написала она в "Фейсбуке".

Дипломат отметила, что из этих четырёх человек у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало.

Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано. <...> Идея бесплатная, потому что братская, — добавила Захарова.

Ранее Захарова высмеяла повторное расследование катастрофы Ту-154. Она заявила, что выводы польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского переплелись с вымыслом и превратились в бесконечный фантазийный процесс.

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