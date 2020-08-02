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Пристава уволили за халатность после самоубийства экс-начальника УФСИН в суде

От уголовной ответственности его освободили.

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Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Досматривавшего посетителей на входе в Чертановский суд Москвы 12 февраля судебного пристава уволили за халатность. В тот день в здании после оглашения приговора покончил с собой бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов.

По нереабилитирующим основаниям уволили со службы за халатность после вступления приговора в отношении Свиридова в законную силу, — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что уволенного со службы пристава освободили от уголовной ответственности. В Федеральной службе судебных приставов эту информацию пока никак не прокомментировали.

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Виктор Свиридов проходил обвиняемым по делу о вымогательстве.

Напомним, днём 12 февраля в зале Чертановского суда покончил с собой экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов, который проходил обвиняемым по делу о вымогательстве 10 млн рублей. С собой подсудимый пронёс оружие. За минуту до трагедии Свиридова приговорили к трём годам тюрьмы.

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Свиридов рассчитывал, что он будет освобождён от реального наказания в связи с болезнью.

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