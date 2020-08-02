Пристава уволили за халатность после самоубийства экс-начальника УФСИН в суде

Досматривавшего посетителей на входе в Чертановский суд Москвы 12 февраля судебного пристава уволили за халатность. В тот день в здании после оглашения приговора покончил с собой бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов.

— По нереабилитирующим основаниям уволили со службы за халатность после вступления приговора в отношении Свиридова в законную силу, — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что уволенного со службы пристава освободили от уголовной ответственности. В Федеральной службе судебных приставов эту информацию пока никак не прокомментировали.