Пристава уволили за халатность после самоубийства экс-начальника УФСИН в суде

Досматривавшего посетителей на входе в Чертановский суд Москвы 12 февраля судебного пристава уволили за халатность. В тот день в здании после оглашения приговора покончил с собой бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов.
— По нереабилитирующим основаниям уволили со службы за халатность после вступления приговора в отношении Свиридова в законную силу, — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что уволенного со службы пристава освободили от уголовной ответственности. В Федеральной службе судебных приставов эту информацию пока никак не прокомментировали.
Лайф узнал, как проходил досмотр экс-начальника УФСИН перед тем, как он покончил с собой в зале судаВиктор Свиридов проходил обвиняемым по делу о вымогательстве.
Напомним, днём 12 февраля в зале Чертановского суда покончил с собой экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов, который проходил обвиняемым по делу о вымогательстве 10 млн рублей. С собой подсудимый пронёс оружие. За минуту до трагедии Свиридова приговорили к трём годам тюрьмы.