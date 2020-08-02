В России назвали самую популярную марку авто 2020 года

За первые два квартала 2020 года самой популярной в России маркой автомобилей стала LADA, при том что её продажи немного снизились в сравнении с прошлым годом, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
АвтоВАЗ сообщил, каких Lada точно не будет в модельном рядуВ компании заявили о невозможности вернуть инвестиции в этих сегментах при нынешних объёмах продаж.
— Наиболее популярной маркой у жителей нашей страны остаётся отечественная LADA — за шесть месяцев обладателями новых таких автомобилей стали 126,6 тысячи человек, — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот показатель на 22% меньше, чем в январе – июне 2019 года.
За ними идут корейские KIA и Hyundai, рыночные показатели которых в первом полугодии составили 88,9 тысячи и 66,8 тысячи единиц. Пятёрку лидеров замыкают французский Renault (51,7 тысячи штук) и японская Toyota (40,2 тысячи штук).
Ранее АвтоВАЗ опубликовал фото "нового" внедорожника Lada Niva. Машина отличается от предшественников. В частности, у неё модернизирована передняя часть кузова с другой головной оптикой и изменённой радиаторной решёткой.