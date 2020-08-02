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В России назвали самую популярную марку авто 2020 года

Эти машины, несмотря на падение спроса, удерживают первое место среди автомобилистов.

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Фото © Мальгавко Сергей / ТАСС

За первые два квартала 2020 года самой популярной в России маркой автомобилей стала LADA, при том что её продажи немного снизились в сравнении с прошлым годом, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

АвтоВАЗ сообщил, каких Lada точно не будет в модельном ряду

В компании заявили о невозможности вернуть инвестиции в этих сегментах при нынешних объёмах продаж.

Наиболее популярной маркой у жителей нашей страны остаётся отечественная LADA — за шесть месяцев обладателями новых таких автомобилей стали 126,6 тысячи человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот показатель на 22% меньше, чем в январе – июне 2019 года.

За ними идут корейские KIA и Hyundai, рыночные показатели которых в первом полугодии составили 88,9 тысячи и 66,8 тысячи единиц. Пятёрку лидеров замыкают французский Renault (51,7 тысячи штук) и японская Toyota (40,2 тысячи штук).

Ранее АвтоВАЗ опубликовал фото "нового" внедорожника Lada Niva. Машина отличается от предшественников. В частности, у неё модернизирована передняя часть кузова с другой головной оптикой и изменённой радиаторной решёткой.

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