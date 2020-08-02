Врио главы Камчатки пробежал вместе с жителями края полумарафон "ЗаБег.РФ" — видео

Видео предоставлено LIFE

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов вместе с местными жителями пробежал полумарафон "ЗаБег.РФ". Он преодолел дистанцию в десять километров.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие более 250 человек. Им предлагались дистанции в 5, 10 и 21 километр. Также организаторы приготовили полуторакилометровую трассу, по которой пробежали и самые маленькие участники.

— Выложился на полную! Результат ещё не знаю, но ощущение, что поставил свой личный рекорд. Адреналин через край, особенно когда бежишь "ноздря в ноздрю" с другими участниками. Вообще непередаваемые ощущения! — поделился Солодов впечатлениями после полумарафона.