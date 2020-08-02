Адвокат Ефремова попросит о видеотрансляции процесса над актёром

— И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу , — пояснил Пашаев.

Адвокат Ефремова назвал дело о ДТП с актёром "самым простым" в своей практике Правозащитник также заявил, что мечтает об оправдательном приговоре в этом процессе.

Напомним, 8 июня в Москве Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Первое заседание по существу дела артиста назначено Пресненским судом на 5 августа.