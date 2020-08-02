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Адвокат Ефремова попросит о видеотрансляции процесса над актёром

Первое заседание по существу дела назначено судом на 5 августа.

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Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актёр Михаил Ефремов. Кадр из видео © "Москва 24"

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев подаст ходатайство о ведении видеотрансляции процесса по делу его клиента. Об этом юрист рассказал ТАСС.

По словам адвоката, он хочет максимально честного и открытого процесса над своим подзащитным.

И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу, — пояснил Пашаев.

Адвокат Ефремова назвал дело о ДТП с актёром "самым простым" в своей практике

Правозащитник также заявил, что мечтает об оправдательном приговоре в этом процессе.

Напомним, 8 июня в Москве Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Первое заседание по существу дела артиста назначено Пресненским судом на 5 августа.

"ДТП — это не уголовка". Пашаев заявил, что частично признаёт нахождение Ефремова за рулём в момент аварии

Тем не менее он по-прежнему не ответил на вопрос, какие именно доказательства говорят о невиновности его подзащитного.

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