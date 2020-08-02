Адвокат Ефремова попросит о видеотрансляции процесса над актёром

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев подаст ходатайство о ведении видеотрансляции процесса по делу его клиента. Об этом юрист рассказал ТАСС.
По словам адвоката, он хочет максимально честного и открытого процесса над своим подзащитным.
— И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу, — пояснил Пашаев.
Адвокат Ефремова назвал дело о ДТП с актёром "самым простым" в своей практикеПравозащитник также заявил, что мечтает об оправдательном приговоре в этом процессе.
Напомним, 8 июня в Москве Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Первое заседание по существу дела артиста назначено Пресненским судом на 5 августа.