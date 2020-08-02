Почти как Новый год или день рождения. В Москве отмечают День ВДВ — видео

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В Москве проходят торжественные мероприятия, посвящённые 90-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск. Ветераны и военнослужащие ВДВ в том числе возложили цветы к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади.

Народные гулянья по традиции проходят в парке Горького, однако в этом году от праздничной программы отказались.

Десантники отмечают, что профессиональный праздник сравним с Новым годом или днём рождения и настроение в этот день всегда на высоте.

— Великое торжество на душе. Воспоминания о тех, кто отдал жизнь за родину. Благополучия тем, кто сейчас стоит в строю и готов защитить нашу страну. Слава этим ребятам и спасибо, что они есть, от нас, старых ветеранов ВДВ, — поделился с Лайфом эмоциями десантник Василий Канарик.

Военные, отслужившие в ВДВ, в тельняшках и голубых беретах проводят этот день с семьёй и сослуживцами. Несмотря на то что массовых гуляний в этом году нет, без заплывов в фонтанах не обошлось.