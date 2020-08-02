Судьи "Формулы-3" лишили победы российского гонщика Смоляра

Пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing Александра Смоляра, выступающего за команду ART, решением судей лишили первенства на британском этапе гоночной серии "Формулы-3".
Как сообщил сам гонщик, стюарды заезда вынесли ему пятисекундный штраф, из-за которого он переместился на седьмую позицию. Победа в гонке досталась пилоту команды Германии Trident Дэвиду Бекману.
— Потрясающая гонка! Я выиграл её на трассе, но судьи забрали у меня победу. Я не думаю, что мне нужно было так мешать слипстриму, но это точно не стоило штрафа. Лично для себя я победитель сегодня, — написал Смоляр в "Инстаграме".
Этапы "Формулы-1" в США, Бразилии, Канаде и Мексике отмененыЗаявление опубликовали на сайте королевских гонок.
Напомним, победа в "Формуле-3" стала дебютной для 19-летнего пилота.