Судьи "Формулы-3" лишили победы российского гонщика Смоляра

Как сообщил сам гонщик, стюарды заезда вынесли ему пятисекундный штраф, из-за которого он переместился на седьмую позицию. Победа в гонке досталась пилоту команды Германии Trident Дэвиду Бекману.

— Потрясающая гонка! Я выиграл её на трассе, но судьи забрали у меня победу. Я не думаю, что мне нужно было так мешать слипстриму, но это точно не стоило штрафа. Лично для себя я победитель сегодня, — написал Смоляр в "Инстаграме".