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Судьи "Формулы-3" лишили победы российского гонщика Смоляра

По итогам заезда ему выписали пятисекундный штраф.

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Пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing Александра Смоляра, выступающего за команду ART, решением судей лишили первенства на британском этапе гоночной серии "Формулы-3".

Как сообщил сам гонщик, стюарды заезда вынесли ему пятисекундный штраф, из-за которого он переместился на седьмую позицию. Победа в гонке досталась пилоту команды Германии Trident Дэвиду Бекману.

Потрясающая гонка! Я выиграл её на трассе, но судьи забрали у меня победу. Я не думаю, что мне нужно было так мешать слипстриму, но это точно не стоило штрафа. Лично для себя я победитель сегодня, — написал Смоляр в "Инстаграме".

Этапы "Формулы-1" в США, Бразилии, Канаде и Мексике отменены

Заявление опубликовали на сайте королевских гонок.

Напомним, победа в "Формуле-3" стала дебютной для 19-летнего пилота.

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