Внутренний туризм процветает. Отдыхающие в горах Сочи заполонили подъёмники — видео

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Внутренний туризм на курортах Сочи вышел на новый виток в связи со снятием ограничений на посещение живописных мест в пору коронавируса.
По сообщениям очевидцев, на Красной Поляне (посёлок городского типа в Кавказских горах) подъёмники едва справляются с наплывом туристов. Там выстроились огромные очереди из десятков отдыхающих. Причём это актуально для всех подъёмников. Годом ранее такого ажиотажа в этом районе не наблюдалось.
Стало известно, сколько россиян уже успели посетить курорты Крыма и КубаниТолько за полтора летних месяца турпоток в Краснодарский край составил более 1,7 миллиона человек.
Тем временем здравницы Краснодарского края запустили программы по реабилитации врачей, которые работали с пациентами, заразившимися коронавирусом.
На курорты отправились уже 120 врачей и 40 детей. Ещё около 60 сотрудников больниц отдохнули в природном заповеднике в Утрише.