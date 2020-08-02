Внутренний туризм процветает. Отдыхающие в горах Сочи заполонили подъёмники — видео

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Внутренний туризм на курортах Сочи вышел на новый виток в связи со снятием ограничений на посещение живописных мест в пору коронавируса.

По сообщениям очевидцев, на Красной Поляне (посёлок городского типа в Кавказских горах) подъёмники едва справляются с наплывом туристов. Там выстроились огромные очереди из десятков отдыхающих. Причём это актуально для всех подъёмников. Годом ранее такого ажиотажа в этом районе не наблюдалось.

Тем временем здравницы Краснодарского края запустили программы по реабилитации врачей, которые работали с пациентами, заразившимися коронавирусом.