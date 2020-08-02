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В Индии 86 человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

Полиция провела рейды и арестовала причастных к появлению нелегальной продукции.

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Фото © Pixabay

В Индии 86 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя. Первая смерть была зарегистрирована 29 июля, однако полиции о случившемся стало известно лишь 31 июля, когда погибших стало больше, передаёт Reuters.

2 августа правоохранители провели обыски в более чем 30 местах и задержали шестерых человек, причастных к появлению контрафакта. Общее число задержанных превышает 20 человек, проведено свыше сотни рейдов. Полицейскими был изъят технический спирт, который обычно используют при производстве лакокрасочной продукции, моющих средств и добавок к топливу, повышающих октановое число.

В Казахстане 15 человек насмерть отравились алкоголем

Полицейские задержали подозреваемых, производивших и реализовывавших товар.

Агентство отмечает, что летальные исходы от суррогатного алкоголя в Индии не редкость, так как многие жители азиатской страны не могут позволить себе фирменную продукцию.

Ранее в Пакистане 12 человек умерли от отравления самодельным алкоголем на праздновании католического Рождества.

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