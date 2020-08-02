В Индии 86 человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

В Индии 86 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя. Первая смерть была зарегистрирована 29 июля, однако полиции о случившемся стало известно лишь 31 июля, когда погибших стало больше, передаёт Reuters.

2 августа правоохранители провели обыски в более чем 30 местах и задержали шестерых человек, причастных к появлению контрафакта. Общее число задержанных превышает 20 человек, проведено свыше сотни рейдов. Полицейскими был изъят технический спирт, который обычно используют при производстве лакокрасочной продукции, моющих средств и добавок к топливу, повышающих октановое число.

Агентство отмечает, что летальные исходы от суррогатного алкоголя в Индии не редкость, так как многие жители азиатской страны не могут позволить себе фирменную продукцию.