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Израильский министр Перец заразился коронавирусом

Он пожелал полного исцеления всем пациентам, подхватившим CoViD-19 .

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Фото © Wikipedia

Министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Рафи Перец сообщил, что ему диагностировали коронавирус. 31 июля бывший главный военный раввин Армии обороны Израиля сдал тест на наличие инфекции в организме, результат которого оказался положительным.

Чувствую себя хорошо на данный момент и желаю полного исцеления всем израильским пациентам, — написал Перец в посте в "Твиттере".

Перец стал вторым министром в Израиле, подхватившим инфекцию. В апреле CoViD-19 нашли у министра здравоохранения Яакова Лицмана, вскоре после этого он подал прошение об отставке.

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