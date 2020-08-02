Израильский министр Перец заразился коронавирусом

Министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Рафи Перец сообщил, что ему диагностировали коронавирус. 31 июля бывший главный военный раввин Армии обороны Израиля сдал тест на наличие инфекции в организме, результат которого оказался положительным.

— Чувствую себя хорошо на данный момент и желаю полного исцеления всем израильским пациентам, — написал Перец в посте в "Твиттере".

עם צאת השבת התברר לצערי כי יצאתי חיובי לבדיקת קורונה שעשיתי ביום שישי.



מרגיש כרגע טוב ומאחל רפואה שלמה לכל חולי ישראל.



שבוע טוב. — רפי פרץ (@realrafiperets) August 1, 2020

Перец стал вторым министром в Израиле, подхватившим инфекцию. В апреле CoViD-19 нашли у министра здравоохранения Яакова Лицмана, вскоре после этого он подал прошение об отставке.