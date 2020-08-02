Худший кошмар родителей. Почему дети умирают во сне

Часто это происходит без причин и совершенно внезапно.

Детская слабость и взрослая глупость

Девятилетняя девочка из США, скончавшаяся во сне из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за пару дней до смерти жаловалась родителями на постоянную слабость. По данным ВОЗ, в сокращении детской смертности с 1990 года достигнут значительный глобальный прогресс: за два десятка лет её удалось сократить более чем вдвое. Однако 15 тысяч детей по-прежнему умирают каждый день совершенно по разным причинам. Среди наиболее распространённых причин смертности детей до пяти лет называют обычные бактериальные и вирусные инфекции, победить которые можно простым курсом лечения или вакцинацией. Однако детский иммунитет, по словам медиков, с каждым годом становится менее устойчивым к инфекциям.

Врач-педиатр Татьяна Крус пояснила, что детский иммунитет снизился по целому ряду причин.

Нельзя выделять что-то одно. Всё играет роль. Питание, образ жизни родителей, место проживания с чистым воздухом или, наоборот, в промышленной зоне. Но это антропогенные факторы. Что касается инфекционных заболеваний и картины по агрессивности заболеваний в целом, то они зачастую стали протекать существенно тяжелее Татьяна Крус Врач-педиатр

Другая причина серьёзного уровня детской смертности по миру, по словам Крус, — это попытки родителей заниматься самолечением.

Интернет и возможность объединяться в группы дали людям возможность общаться с другими родителями. На основании какого-то личного опыта часто делаются совершенно неправильные выводы. У нас недавно совсем был случай, когда родители до последнего не могли понять, что у ребёнка аллергия на некоторые типы фруктов. В итоге каждый раз, когда у ребёнка краснела кожа и начинались отёки дыхательных путей, его пичкали антибиотиками в надежде, что пройдёт. Результат — госпитализация на месяц Татьяна Крус Врач-педиатр

Без причин

Наука и технологии могут обнаружить и помочь вылечить многие болезни. Однако синдром внезапной детской смерти, который наблюдается у многих детей в возрасте до года, современная медицина объяснить не в состоянии. СВДС часто наблюдается у детей, рождённых от исключительно здоровых родителей, но ни правильное питание, ни общее состояние крови, ни хорошая наследственность не гарантируют, что младенец выживет со 100-процентной вероятностью.

Патофизиологи, чья работа состоит в поиске нарушений и отклонений в работе здоровых (на первый взгляд) органов, отмечают несколько наиболее вероятных причин наступления внезапной "смерти в колыбели". Первая причина — спазм дыхательных путей или сосудов. Детский кардиолог Виталина Ким поясняет, что диагностировать вероятные спазмы у грудных детей практически невозможно, поскольку даже при проведении компьютерной томографии вероятность добиться гарантий выживаемости почти нулевая.

Проблема в том, что выяснить причину возможного спазма сосудов и последующей остановки дыхания — это как найти иголку в стоге сена на другой планете. Состояние сосудов у новорождённых далеко от идеального, они продолжают укрепляться на клеточном уровне ещё несколько лет. До сих пор не выработаны рекомендации, какие именно исследования и анализы нужно делать у новорождённого ребёнка для обеспечения выживаемости. Проводить клеточную терапию новорождённому нельзя, поэтому единственный вывод — убедиться, что основные жизненные показатели в норме и надеяться на чудо Виталина Ким Детский врач-кардиолог

Как обезопасить себя?

Медики отмечают, что синдром внезапной смерти может рандомно затронуть любого нормального, физически здорового ребёнка. Однако факторы, повышающие риск смерти в младенчестве, тоже есть.

В основной группе риска находятся младенцы, достигшие возраста двух-четырёх месяцев. Курение, по словам медиков, как до беременности, так и после родов в одном помещении с младенцами (даже если комната с новорождённым изолирована) повышает риск наступления смерти из-за СВДС почти вдвое. По словам врача-уролога Андрея Майорова, инфекции мочеполовой системы тоже могут серьёзно увеличивать шансы на смерть младенца.

Гонококки, трихомонада и грибковые инфекции, о которых родители не знали или сознательно скрыли от врачей или друг от друга на время беременности — это всё равно, что висящая над детской кроваткой гиря. Рано или поздно они дадут о себе знать, причём какой именно будет клиническая картина, непонятно. Уже много лет эти инфекции могут развиваться в организме скрытно, никак не проявляя себя. А затем возникает резкий отёк, который развивается в организме за пару часов и, как правило, в ночное время. Родители этот момент часто пропускают, и в результате ребёнок может умереть Андрей Майоров врач-уролог

Как сохранить ребёнка?

Фраза про то, что молодые родители "не спят ночами", наблюдая за младенцем, в связи с изучением СВДС приобрела особенный смысл. Детские врачи и медики в целом не могут объяснить наступление внезапной детской смерти, однако отмечают, что наступает она в основном в тот момент, когда младенец спит. Для того чтобы снизить риск наступления смерти и сберечь ребёнка, врачи разработали простые рекомендации.

Уложите ребёнка спать на спину. Это исключит риск перекрытия дыхательных путей, когда малыш спит на боку или на животе.

Обрабатывайте детскую кроватку антибактериальным препаратом несколько раз в день. Не оставляйте внутри мягкие игрушки или подушки: они не только могут быть источником бактерий, но и мешают нормальному дыханию, если малыш беспокойно спит.

Убедитесь, что соблюдается температурный режим. Перегревать или переохлаждать ребёнка, используя слишком тёплые одеяла или слишком тонкие при отрицательных температурах за окном, крайне опасно.

Откажитесь от смесей для кормления в пользу грудного вскармливания. Оно повышает иммунитет ребёнка и защищает его от большинства инфекций дыхательных путей. Медики рекомендуют не прекращать грудное вскармливание, пока ребёнку не исполнится шесть месяцев.

Проверьте животных на инфекции. Ряд медиков считает, что домашние питомцы укрепляют иммунитет ребёнка, однако регулярная проверка животных на паразитов и инфекции совершенно точно не будет лишней.

Откажитесь от курения на время подрастания малыша. Пассивное курение часто не только приводит к спазмам дыхательных путей и удушью младенца, но и провоцирует развитие таких заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Убедитесь, что мозг ребёнка в порядке, ещё до родов. Регулярное наблюдение у специалистов, скорректированная диета и отказ от вредных привычек задолго до беременности и тем более на время развития плода помогут сократить риск развития патологий мозга.