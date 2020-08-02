Гинеколог рассказала, что резкий отказ от курения во время беременности может грозить выкидышем

При отказе от курения организм испытывает стресс, который у беременных женщин может привести к более негативным последствиям, чем сама вредная привычка, рассказала гинеколог Наталья Осокина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— Если женщина курильщик со стажем и для неё процесс бросания гораздо больший стресс, чем курение одной-двух сигарет в день, конечно, она не сразу бросает, а уменьшает курение. Потому что бывает так, что на фоне полного отказа от курения случаются выкидыши, — рассказала она.

Осокина также отметила, что беременные должны соблюдать строгие ограничения в алкоголе, так как даже малые дозы могут привести к нарушению функционирования нервной системы у малыша. При этом употребление кофе не несёт большого вреда, но в день нужно пить не более двух чашек.