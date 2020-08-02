Была в шоке и долго злилась. Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе

Заслуженная артистка России Елена Степаненко рассказала, что желание юмориста Евгения Петросяна развестись было для неё шоком. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-1".
— Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на продолжительные гастроли по Сибири. И мне говорят: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать…" И вот это человек всё говорит, и я так слушаю, говорю: "Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю", — поделилась Степаненко.
"Хочу, чтобы жизнь у него была радостной". Степаненко призналась, что давно простила ПетросянаЮмористка отметила, что сейчас может назвать себя счастливой.
По словам артистки, после она долго злилась, но теперь уверена, что всё произошло так, как и должно было.
Напомним, Степаненко и Петросян были в браке более 30 лет. Они развелись в 2018 году. Процесс раздела имущества бывших супругов до сих пор продолжается в суде. Также позднее стало известно, что артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В СМИ даже появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями спустя три месяца после свадьбы, однако сначала супруга, а затем и сам юморист резко отреагировали на слухи о рождении ребёнка.