Была в шоке и долго злилась. Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе

Заслуженная артистка России Елена Степаненко рассказала, что желание юмориста Евгения Петросяна развестись было для неё шоком. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-1".

— Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на продолжительные гастроли по Сибири. И мне говорят: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать…" И вот это человек всё говорит, и я так слушаю, говорю: "Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю", — поделилась Степаненко.

По словам артистки, после она долго злилась, но теперь уверена, что всё произошло так, как и должно было.