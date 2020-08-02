"Жизни не надо рекламы". Опубликовано последнее видео Картрайта

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Друзья погибшего рэпера Энди Картрайта выложили его последний клип, который музыкант записал в обычном подъезде жилого дома, сообщает Mash.
— Кроме серых крестов, жизни не надо другой рекламы. Я живу, как тянутся к летнему солнцу нужные травы, — приводит издание фрагмент текста.
Отмечается, что текст он зачитал очень светло и вдохновляюще.
Энди Картрайт мог стать жертвой ритуального обряда женыТакую версию выдвинул друг погибшего музыканта.
Ранее мать супруги погибшего рэпера Энди Картрайта (он же Александр Юшко) заявила, что не помогала дочери пилить его тело. На днях Марине Кохал продлили срок задержания. Под стражей она проведёт ещё 72 часа.
Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела.