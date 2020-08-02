"Жизни не надо рекламы". Опубликовано последнее видео Картрайта

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Друзья погибшего рэпера Энди Картрайта выложили его последний клип, который музыкант записал в обычном подъезде жилого дома, сообщает Mash.

— Кроме серых крестов, жизни не надо другой рекламы. Я живу, как тянутся к летнему солнцу нужные травы, — приводит издание фрагмент текста.

Отмечается, что текст он зачитал очень светло и вдохновляюще.

Ранее мать супруги погибшего рэпера Энди Картрайта (он же Александр Юшко) заявила, что не помогала дочери пилить его тело. На днях Марине Кохал продлили срок задержания. Под стражей она проведёт ещё 72 часа.