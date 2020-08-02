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ВВС и ВМС США провели учения в Чёрном море

В них приняли участие эсминец, беспилотник и истребители.

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Фото © Ребекка Вудро / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

В Чёрном море прошли совместные учения Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Об этом сообщается в пресс-релизе Шестого флота американских ВМС.

В учениях, проведённых в международных водах и воздушном пространстве, приняли участие ракетный эсминец USS Porter, четыре истребителя F-16, разведывательный самолёт Poseidon P-8A, самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.

В акваторию Чёрного моря направился американский ракетный эсминец

Он будет принимать участие в учениях наряду с десятками других кораблей и судов.

По словам командующего Шестым флотом вице-адмирала Юджина Блэка, отработка совместных с американскими ВВС действий позволила провести реалистичную и своевременную тренировку. Её целью было усиление готовности Штатов действовать на море в Черноморском регионе.

Ранее Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик в небе над Чёрным морем.

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