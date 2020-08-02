ВВС и ВМС США провели учения в Чёрном море

В Чёрном море прошли совместные учения Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Об этом сообщается в пресс-релизе Шестого флота американских ВМС.
В учениях, проведённых в международных водах и воздушном пространстве, приняли участие ракетный эсминец USS Porter, четыре истребителя F-16, разведывательный самолёт Poseidon P-8A, самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.
В акваторию Чёрного моря направился американский ракетный эсминецОн будет принимать участие в учениях наряду с десятками других кораблей и судов.
По словам командующего Шестым флотом вице-адмирала Юджина Блэка, отработка совместных с американскими ВВС действий позволила провести реалистичную и своевременную тренировку. Её целью было усиление готовности Штатов действовать на море в Черноморском регионе.
Ранее Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик в небе над Чёрным морем.