"Счастлива, что живу с любимым человеком". Премьер Финляндии вышла замуж

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за отца своей двухлетней дочери Эммы. С Маркусом Ряйккёненом политик живёт вместе уже 16 лет, отмечает YLE.
Торжество, на котором присутствовали лишь самые близкие родственники и друзья, прошло в официальной резиденции главы кабмина Кесяранта.
— Я благодарна и счастлива за то, что живу с любимым человеком, — написала Марин под снимком со свадьбы, которым поделилась в "Инстаграме".
Самая молодая, красивая, но не наша. 10 фото будущего премьера Финляндии34-летняя представительница партии социал-демократов Санна Марин готовится заменить на этом посту ушедшего в отставку Антти Ринне.
Ранее обладатель "Оскара" актёр Шон Пенн женился на своей 28-летней подруге.