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"Счастлива, что живу с любимым человеком". Премьер Финляндии вышла замуж

Свадьбу сыграли в официальной резиденции главы кабмина.

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Фото © Instagram / sannamarin

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за отца своей двухлетней дочери Эммы. С Маркусом Ряйккёненом политик живёт вместе уже 16 лет, отмечает YLE.

Торжество, на котором присутствовали лишь самые близкие родственники и друзья, прошло в официальной резиденции главы кабмина Кесяранта.

Я благодарна и счастлива за то, что живу с любимым человеком, — написала Марин под снимком со свадьбы, которым поделилась в "Инстаграме".

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34-летняя представительница партии социал-демократов Санна Марин готовится заменить на этом посту ушедшего в отставку Антти Ринне.

Ранее обладатель "Оскара" актёр Шон Пенн женился на своей 28-летней подруге.

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Она заявила, что гордится государством, где "ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни".

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