Туристы три километра несли истощённого пса через горы, чтобы спасти его — видео

Хозяин увидел, чем занимается пёс в одиночестве, и после этого видео они всегда и везде будут вместе Пока на изоляции работники безвылазно сидели дома, их питомцы успели привязаться ещё больше, чем раньше. Но теперь, когда все возвращаются в офис, что делать мохнатым беднягам в одиночестве? Вирусное видео даёт на этот вопрос совсем не утешительный ответ: только грустить.