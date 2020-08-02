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Туристы три километра несли истощённого пса через горы, чтобы спасти его — видео

Хозяева животного пока не нашлись.

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Видео © Mash

В Мурманской области туристы подобрали на перевале Геологов в Ловозерских тундрах истощённого и обессиленного пса. Чтобы спасти животное, его пришлось брать на руки и нести через горные вершины. Об этом сообщает Mash.

Как рассказала волонтёр Лидия Рябых, активисты переживали, что что-то случилось с хозяином пса. Они стали размещать объявление о найденном животном в разных группах зоозащитников в Мурманске.

Хозяин увидел, чем занимается пёс в одиночестве, и после этого видео они всегда и везде будут вместе

Пока на изоляции работники безвылазно сидели дома, их питомцы успели привязаться ещё больше, чем раньше. Но теперь, когда все возвращаются в офис, что делать мохнатым беднягам в одиночестве? Вирусное видео даёт на этот вопрос совсем не утешительный ответ: только грустить.

Позже оказалось, что собака пришла неизвестно откуда. Поскольку в регионе много туристов из разных уголков России, хозяин может жить где угодно. Сейчас пёс живёт в приюте в Ревде Свердловской области, с ним всё хорошо.

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