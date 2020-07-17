Хозяин увидел, чем занимается пёс в одиночестве, и после этого видео они всегда и везде будут вместе

Недавно на Reddit в разделе Aww (Оуу!) завирусилось видео, которое не оставит равнодушным ни одного любителя животных. На записях с камеры домашнего видеонаблюдения видно, как скучающий пёс мучается в пустой квартире. Мало того, он даже приносит на диван кроссовок своего хозяина и только потом ложится спать. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: возможно, это видео разобьёт вам сердечко.

Видео © Reddit / Salty_Distribution84

Камера видеонаблюдения засняла момент, когда пёс притащил кроссовок хозяина, чтобы спать рядом с ним. Ещё раз показывает, как сильно питомцы скучают по своим владельцам, пока те на работе Salty_Distribution84

Ролик оценили порядка 112 тысяч пользователей Reddit, а свои умилённые комментарии оставили полторы тысячи человек. Большинство их них сошлись, что пёселю срочно нужен друг, чтобы он не скучал, пока хозяина нет дома.

Дорогой дневничок, мой человек снова исчез без следа. Всё, что мне осталось, чтобы его не забыть, — это ботинок, который я взял на диван, чтобы спать и думать о нём... mattstorm360

Думаю, я не смогу ходить на работу после увиденного 420trippyhippy69

Кадр из видео © Reddit / Salty_Distribution84