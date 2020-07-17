Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Хозяин увидел, чем занимается пёс в одиночестве, и после этого видео они всегда и везде будут вместе

Пока на изоляции работники безвылазно сидели дома, их питомцы успели привязаться ещё больше, чем раньше. Но теперь, когда все возвращаются в офис, что делать мохнатым беднягам в одиночестве? Вирусное видео даёт на этот вопрос совсем не утешительный ответ: только грустить.

89
Post cover

Кадр из видео © Reddit / Salty_Distribution84

Недавно на Reddit в разделе Aww (Оуу!) завирусилось видео, которое не оставит равнодушным ни одного любителя животных. На записях с камеры домашнего видеонаблюдения видно, как скучающий пёс мучается в пустой квартире. Мало того, он даже приносит на диван кроссовок своего хозяина и только потом ложится спать. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: возможно, это видео разобьёт вам сердечко.

Видео © Reddit / Salty_Distribution84

Камера видеонаблюдения засняла момент, когда пёс притащил кроссовок хозяина, чтобы спать рядом с ним. Ещё раз показывает, как сильно питомцы скучают по своим владельцам, пока те на работе

Salty_Distribution84

Ролик оценили порядка 112 тысяч пользователей Reddit, а свои умилённые комментарии оставили полторы тысячи человек. Большинство их них сошлись, что пёселю срочно нужен друг, чтобы он не скучал, пока хозяина нет дома.

Дорогой дневничок, мой человек снова исчез без следа. Всё, что мне осталось, чтобы его не забыть, — это ботинок, который я взял на диван, чтобы спать и думать о нём...

mattstorm360

Думаю, я не смогу ходить на работу после увиденного

420trippyhippy69

Кадр из видео © Reddit / Salty_Distribution84

К сожалению, грустный пёс далеко не единственный питомец, который скучает по своим хозяевам. Каждый раз, когда кто-то решает заснять, чем занимаются домашние животные в одиночестве, получается душещипательное видео. К примеру, в апреле парень оставил свою кошку одну всего на полчаса. Но то, что засняла камера, оставило пользователей Reddit в слезах.

Выбор редакции

Loading...