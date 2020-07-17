Хозяин увидел, чем занимается пёс в одиночестве, и после этого видео они всегда и везде будут вместе

Недавно на Reddit в разделе Aww (Оуу!) завирусилось видео, которое не оставит равнодушным ни одного любителя животных. На записях с камеры домашнего видеонаблюдения видно, как скучающий пёс мучается в пустой квартире. Мало того, он даже приносит на диван кроссовок своего хозяина и только потом ложится спать. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: возможно, это видео разобьёт вам сердечко.
Видео © Reddit / Salty_Distribution84
Камера видеонаблюдения засняла момент, когда пёс притащил кроссовок хозяина, чтобы спать рядом с ним. Ещё раз показывает, как сильно питомцы скучают по своим владельцам, пока те на работе
Salty_Distribution84
Ролик оценили порядка 112 тысяч пользователей Reddit, а свои умилённые комментарии оставили полторы тысячи человек. Большинство их них сошлись, что пёселю срочно нужен друг, чтобы он не скучал, пока хозяина нет дома.
Дорогой дневничок, мой человек снова исчез без следа. Всё, что мне осталось, чтобы его не забыть, — это ботинок, который я взял на диван, чтобы спать и думать о нём...
mattstorm360
Думаю, я не смогу ходить на работу после увиденного
420trippyhippy69
Кадр из видео © Reddit / Salty_Distribution84
К сожалению, грустный пёс далеко не единственный питомец, который скучает по своим хозяевам. Каждый раз, когда кто-то решает заснять, чем занимаются домашние животные в одиночестве, получается душещипательное видео. К примеру, в апреле парень оставил свою кошку одну всего на полчаса. Но то, что засняла камера, оставило пользователей Reddit в слезах.
WOW-animals
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