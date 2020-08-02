Число жертв лобового столкновения BMW и Lada под Самарой возросло до пяти

До пяти человек возросло число жертв ДТП в Самарской области с участием автомобилей Lada и BMW. Легковушки столкнулись на первом километре автодороги Самара — Волгоград, уточнили в УМВД РФ по области.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, водитель отечественного авто и 10-летний пассажир скончались на месте аварии до приезда скорой помощи. Ещё трое пострадавших — два пассажира автомобиля Lada, одному из которых было пять лет, и пассажир иномарки — умерли по пути в больницу.