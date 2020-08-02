Под Калининградом упал легкомоторный самолёт

Частный легкомоторный самолёт потерпел крушение в Калининградской области. Трое человек, находившихся на борту, смогли самостоятельно покинуть авиасудно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
— В 15:15 поступило сообщение о падении в районе посёлка Стрельцово под Калининградом частного легкомоторного самолёта Cessna, на борту которого находились три человека — двое мужчин и одна женщина, — говорится в сообщении.
При столкновении двух самолётов на Аляске погибло семь человек, включая американского политикаШесть из них скончались на месте, один умер по дороге в больницу.
Все трое сейчас находятся в больнице. Причина крушения самолёта не сообщается.