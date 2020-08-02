Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Под Калининградом упал легкомоторный самолёт

Трое человек, находившихся на его борту, сейчас в больнице.

238
Post cover

Фото © VK / Балтийск | Калининградская область

Частный легкомоторный самолёт потерпел крушение в Калининградской области. Трое человек, находившихся на борту, смогли самостоятельно покинуть авиасудно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

В 15:15 поступило сообщение о падении в районе посёлка Стрельцово под Калининградом частного легкомоторного самолёта Cessna, на борту которого находились три человека — двое мужчин и одна женщина, — говорится в сообщении.

При столкновении двух самолётов на Аляске погибло семь человек, включая американского политика

Шесть из них скончались на месте, один умер по дороге в больницу.

Все трое сейчас находятся в больнице. Причина крушения самолёта не сообщается.

Выбор редакции

Loading...