Развалился на две части. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта под Калининградом

Четырёхместный самолёт Cessna 172, который потерпел крушение в Калининградской области, развалился на две части. Лайф публикует видео с места падения судна.

По данным источника в экстренных службах, борт совершал тренировочный полёт. Находившиеся в самолёте мужчина и две женщины выжили. Они смогли самостоятельно выбраться из кабины. Их отвезли в больницу для проведения томографии. По предварительной информации, одна из женщин находится в коме. Причины крушения самолёта выясняются.