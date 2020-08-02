Развалился на две части. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта под Калининградом

Видео © LIFE
Четырёхместный самолёт Cessna 172, который потерпел крушение в Калининградской области, развалился на две части. Лайф публикует видео с места падения судна.
Фото © VK / Балтийск | Калининградская область
По данным источника в экстренных службах, борт совершал тренировочный полёт. Находившиеся в самолёте мужчина и две женщины выжили. Они смогли самостоятельно выбраться из кабины. Их отвезли в больницу для проведения томографии. По предварительной информации, одна из женщин находится в коме. Причины крушения самолёта выясняются.
Напомним, самолёт Cessna упал в районе посёлка Стрельцово, находившиеся на борту смогли самостоятельно покинуть судно.