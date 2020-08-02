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Развалился на две части. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта под Калининградом

По предварительным данным, одна из пострадавших находится в коме.

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Видео © LIFE

Четырёхместный самолёт Cessna 172, который потерпел крушение в Калининградской области, развалился на две части. Лайф публикует видео с места падения судна.

Фото © VK / Балтийск | Калининградская область

По данным источника в экстренных службах, борт совершал тренировочный полёт. Находившиеся в самолёте мужчина и две женщины выжили. Они смогли самостоятельно выбраться из кабины. Их отвезли в больницу для проведения томографии. По предварительной информации, одна из женщин находится в коме. Причины крушения самолёта выясняются.

В Курской области разбился самолёт сельхозавиации

Погиб один человек.

Напомним, самолёт Cessna упал в районе посёлка Стрельцово, находившиеся на борту смогли самостоятельно покинуть судно.

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