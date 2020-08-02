К финишу на трёх колёсах. Хэмилтон победил в Гран-при Великобритании на "Формуле-1"

Пилот "Мерседеса" из Великобритании Льюис Хэмилтон на четвёртом этапе гонок в классе "Формула-1" завоевал Гран-при туманного Альбиона, сообщает ТАСС.

— На последнем круге на болиде Хэмилтона лопнуло левое переднее колесо, в результате чего финишную черту британец пересёк на трёх колёсах, — информирует агентство.

Отмечается, что британец выиграл уже третью гонку подряд в этом сезоне и седьмую на домашнем этапе. Таким образом, его можно считать единоличным рекордсменом "Формулы-1".

А вот россиянину Даниилу Квяту, пилоту команды "Альфа Таури", повезло меньше. На 13-м круге он вылетел из гонки, так как попал в аварию. Хотя его машина сильно пострадала от удара об ограждение, он смог сам выбраться из болида.