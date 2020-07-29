Пятерых девушек осудили на два года за танцы в TikTok, которые оскорбляют моральные устои страны

Стоит заметить, что в Египте легко попасть под пристальное внимание властей за злоупотребление соцсетями, распространение ложных новостей и аморальное поведение. В этот раз не повезло пятерым девушкам из Каира. Две из них — блогерши Ханин Хоссам и Мавада Эладхм, которые прославились благодаря платформе TikTok. А трое остальных остались неназванными. Эти девушки-менеджеры помогали блогершам вести каналы, пишет The Metro.

Фото © Instagram / mawada_eladhm и hanenhosaamofficiall

20-летняя Ханин и 22-летняя Мавада учились в Каирском университете и выкладывали в своём профиле видео с танцами под популярные композиции. Девушки ярко красились, надевали открытую одежду и выполняли челленджи. По мнению властей, такое поведение было недопустимо и развращало молодёжь. Хуже всего пришлось Ханин из-за рекламы сингапурской платформы Likee. На ней блогерша предлагала подписчицам вместе с ней выкладывать свои видео и получать за это деньги.

Видео © TikTok / haniinhossam11

Правоохранители были возмущены тем, как Ханин попыталась завлечь в разврат молодых и уязвимых девушек, воспользовавшись их тяжёлым финансовым положением. К "преступлениям" блогерши были так же добавлены обвинения в торговле людьми и проституцией. Вот только дело в том, что платформа Likee не занимается продажей контента для взрослых. Это скорее двойник TikTok, просто не такой популярный. В соцсетях пользователи встали на защиту девушек, каждую из которых приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в 1,3 миллиона рублей.

Видео © TikTok / mawadaeladhm