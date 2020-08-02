В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий в пандемию

В период пандемии коронавируса людям с хроническими заболеваниями и гражданам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов, сообщает пресс-служба ведомства.

— Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжёлого течения заболевания, — отметил Чуланов.

Он также посоветовал всем желающим отправиться на курорт не посещать места массового скопления людей, а отдать предпочтение пешим прогулкам, походам и отдыху в парковой зоне. Профессор напомнил, что во многих регионах заболеваемость CoViD-19 продолжает расти.