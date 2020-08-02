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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий в пандемию

В ведомстве напомнили, что во многих регионах заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

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Фото © Pixabay

В период пандемии коронавируса людям с хроническими заболеваниями и гражданам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжёлого течения заболевания, — отметил Чуланов.

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Специалист напомнила, что на поверхностях инфекция живёт до двух суток.

Он также посоветовал всем желающим отправиться на курорт не посещать места массового скопления людей, а отдать предпочтение пешим прогулкам, походам и отдыху в парковой зоне. Профессор напомнил, что во многих регионах заболеваемость CoViD-19 продолжает расти.

Напомним, ранее главный кардиолог Минздрава предупредил об опасности самолечения при коронавирусе. Заболевание поражает внутреннюю оболочку капилляров, в результате в них образуются микротромбы. Медики назначают пациентам препараты-антикоагулянты, которые снижают риск тромбообразования. Врач также напомнил, что риск при применении препаратов могут рассчитать лишь специалисты.

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