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Письмо от мамы. В Кемерове медсёстры читают новорождённым в реанимации послания от близких — видео

Медики уверены, что малыши всё чувствуют, и такие сообщения помогают им быстрее выздоравливать.

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Видео © LIFE

В Кемерове медсёстры читают недоношенным малышам, которые борются за жизнь в реанимации, письма от мам, находящихся не рядом.

Медики уверены, что дети чувствуют поддержку даже на расстоянии и тёплые слова помогают выздоравливать быстрее. Кроме того, как отметил завотделением, такой способ помогает и мамам не терять связь с малышами, что влияет на процесс лактации.

Чтение писем в больнице практикуют уже не первый год. Например, маленький Артём тоже попал в реанимацию после рождения — у него не открылись лёгкие. Вся семья стала писать письма малышу, а через неделю его перевели в палату. Мама Артёма уверена, что это сильно помогло её сыну так быстро окрепнуть, потому что в каждое послание была вложена душа и эмоции.

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