Оперштаб: За эту неделю от CoViD-19 выздоровело на 37% больше пациентов, чем за прошлую

За последнюю неделю в Москве от коронавируса выздоровело на 37,3% пациентов больше, чем за предыдущую. Об этом сообщает оперштаб столицы.

Число летальных случаев также снижается. За последнюю неделю оно сократилось на 34% по сравнению с прошлой, а за месяц — на 55%. Также за семь дней в столице ещё три городских стационара, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с CoViD-19, вернулись к стандартному режиму работы. В общей сложности их количество уже достигло 23.

За счёт общедоступного ПЦР-тестирования в городе увеличилось число тестируемых, однако при этом количество новых пациентов с коронавирусом остаётся на низком уровне.