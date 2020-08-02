Оперштаб: Число пневмоний в Москве за месяц уменьшилось вдвое

В Москве за неделю коронавирус подтвердился лишь у 1,5% тестируемых. Об этом сообщает оперштаб столицы.

— Число тяжёлых и крайне тяжёлых больных остаётся на низком уровне, за месяц их количество уменьшилось на 24,7%. Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26. Заболеваемость внебольничными пневмониями сократилась более чем на 50% за месяц, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в столице стабильна. На сегодняшний день общее число коек для размещения пациентов с CoViD-19 и пневмонией в городе составляет 10 819, из них 69,4% свободны.