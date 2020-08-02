Оперштаб: Число пневмоний в Москве за месяц уменьшилось вдвое

В Москве за неделю коронавирус подтвердился лишь у 1,5% тестируемых. Об этом сообщает оперштаб столицы.
— Число тяжёлых и крайне тяжёлых больных остаётся на низком уровне, за месяц их количество уменьшилось на 24,7%. Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26. Заболеваемость внебольничными пневмониями сократилась более чем на 50% за месяц, — говорится в сообщении.
Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нетКоличество ежедневно выявляемых пациентов с CoViD-19 сократилось в 10 раз.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в столице стабильна. На сегодняшний день общее число коек для размещения пациентов с CoViD-19 и пневмонией в городе составляет 10 819, из них 69,4% свободны.
Напомним, общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве достигло 181 342. За прошедшие сутки вылечился 761 пациент. Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.