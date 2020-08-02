Секс любой ценой. Чем пользовались мужчины до изобретения виагры

Виагру изобрели только в конце XX века. Между тем проблемы с эрекцией у мужчин были с незапамятных времён. Решать их было критически необходимо, ведь бессилие во все эпохи считалось большим позором. Так, например, в средневековой Европе немощность мужа была единственным поводом для законного развода. Как мужчины боролись с эректильной дисфункцией в разные времена? Рассказываем.

Жуки вам в помощь

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Кантаридин — это природный яд, выделяемый шпанскими мушками. Довольно распространённый в Европе вид жуков, который, вероятно, в жизни встречался каждому читателю. Насекомое легко угадывается по бронзово-зелёному цвету и продолговатой форме.

Как и любой яд, кантаридин — весьма токсичное зелье. При контакте с кожей вызывает покраснение и приводит к образованию волдырей. Совсем иной эффект вещество вызывает при проглатывании. Кантаридин раздражает мочеполовую систему, обеспечивает прилив крови в область малого таза. В общем, так или иначе сок из жуков всё же помогает достичь желанного эффекта. Причём возбуждает кантаридин как мужчин, так и женщин.

Но какой ценой? Во-первых, даже при небольших дозах настой или порошок из шпанской мушки может убить человека. Достаточно 40–80 мг в чистом виде. Но и при меньшей граммовке регулярное употребление токсина жесточайше бьёт по почкам (вызывает острую недостаточность или воспаление), печени (приводит к появлению опухолей), желудочно-кишечному тракту (появляются язвы) и даже центральной нервной системе (паралич).

Несмотря на опасность, в качестве афродизиака кантаридин использовался со времён Древнего Рима до начала XX века. В виде настоя или порошка. Особенно сильно средство любили аристократы имперской России. Большим фанатом шпанской мушки, говорят, был и маркиз де Сад. Во время приёмов он приправлял порошком еду, а потом наслаждался оргиями с гостями.

Ресница козы

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Китайцы знают толк в извращениях. В 2020 году в этом убедились все. Ведь обычно люди не употребляют вяленых летучих мышей в еду и не заражаются от них неизвестными болезнями. Но гастрономические предпочтения — не единственная область, где проявляются странности этой культуры. В искусстве любви китайцы тоже преуспели.

Историкам известно, что начиная примерно с XIII века для поддержания мужской силы жители Поднебесной пользовались ресницами коз. Но не в виде пищевой добавки, а в качестве аксессуара.

У животного срезается крайняя часть век, где растут ресницы. Получается кожаное кольцо, по краям которого расположены тонкие волоски. Кожу правильно выделывают и отправляют на продажу. Мужчина перед свиданием замачивает козье веко в воде, из-за чего оно становится эластичным. Затем надевает его.

В данном случае кожа животного выполняет ту же функцию, что и современные эрекционные кольца, а именно — затрудняет отток крови, что укрепляет эрекцию, отдаляет кульминацию и стимулирует женские чувствительные части тела.

Самое дикое в этой истории то, что на китайских маркетплейсах вроде Alibaba или AliExpress козьи ресницы продаются до сих пор. Упаковку из ста штук можно приобрести примерно за $100.

О том, что пот — лучший афродизиак, знали всегда

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Переместимся в Древний Рим и разбавим сюжет историей про женский афродизиак. Главными рок-звёздами той эпохи были гладиаторы. Как и у любой знаменитости, у бойца были почитательницы и почитатели, которые мечтали с ним переспать. Но, сами понимаете, жизнь селебрити непроста. Особенно в Древнем Риме. Львы в Колизее сами себя не убьют, поэтому перед схваткой с ними приходилось постоянно тренироваться. Да и вообще, большая часть гладиаторов были рабами. Так как же удовлетворяли себя почитатели звёзд кровавой сцены, если они всегда боролись или были взаперти?

Всё просто. Перед водными процедурами гладиаторы соскабливали с себя (кстати, специальным ножом — стригилем) пот, грязь и кровь. А потом бережно собирали всё это в сосуды, которые накануне боёв продавались перед Колизеем.

Чаще всего женщины использовали выделения как косметику, но нередко и в качестве афродизиака. Пот или кровь растворяли в вине и пили. Считалось, чем сильнее боец, тем мощнее будет эффект. Стоит отметить, что с точки зрения современной науки это не совсем уж и бессмысленно. Ведь считается, что пот — это на самом деле мощный афродизиак. Подробнее об этом мы писали здесь .

Пользовались ли потом гладиаторов мужчины? Возможно. Не можем утверждать наверняка. Как бы там ни было, хватало у них и своих странностей. Некоторые источники отмечают , что взрослые римляне пили семя юношей. Считали, что таким образом они получат силу молодости. Брр…

Нил дал — Нил взял

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Глядя на пирамиды, кажется, что в Древнем Египте жили отнюдь не глупые люди. Но впечатление это резко улетучивается, стоит только почитать, как египтяне лечились.

Давным-давно археологи откопали книгу под названием "Папирус Эберса", датированную аж 1600 г. до н. э. В ней было записано — ни много ни мало — 811 рецептов для лечения различных болезней. В том числе и эректильной дисфункции.

В книге написано , что немощность, как и большинство других недугов, у мужчины может случиться по двум причинам — от рождения (здесь уже ничего не попишешь) или от проклятия. Так вот, чтобы снять порчу, мужчина должен взять несколько сердец молодых крокодилов, растолочь их в масле и получившуюся смесь втереть в слабое место.

Есть и второй рецепт. Ему позавидовали бы даже самые лютые алхимики из Средневековья. Ведь он содержит 37 (!) ингредиентов. До сих пор удалось расшифровать только некоторые из них.

Возбудиться любой ценой

Секс в культуре Индии играет большую роль. Что доказывает не только существование книги "Камасутра", но и традиционная архитектура страны. Тогда как в Европе фасады часто украшались изображениями святых, героев и другими благородными образами, в Индии легко можно найти эротический храм с соответствующим оформлением.

Поэтому нет ничего удивительного, что в истории Индии нашлось место странным афродизиакам. Так, например, местные с незапамятных времён отлавливают варанов вида Monitor Lizard и пьют их кровь сами либо продают другим. Считается, что кровь вызывает эрекцию у мужчин и возбуждает женщин.

Впрочем, сегодня на рептилий охотятся реже, чем несколько столетий назад. Скажем так, фанаты крови Monitor Lizard со временем просто вымерли. Ведь обсуждаемый вид ящериц является разносчиком менингоэнцефалита. Это такая комбоболезнь, которая вызывает у человека симптомы менингита и энцефалита одновременно.

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В завершение забавный факт про эпоху Нового времени. Помните, мы писали, что законно расторгнуть брак в Старой Европе можно было, только доказав бессилие мужа? Нередко женщины пользовались этим и оговаривали партнёров. Однако начиная с XVI века сделать это было не так-то просто — требовались весомые доказательства.