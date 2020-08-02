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Советник Трампа рассказал, в каком случае санкции против России будут не нужны

По его мнению, выгоду от таких взаимоотношений двух сверхдержав получит весь мир.

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Фото © Pixabay

Санкции против России со стороны США потеряют свою актуальность, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом" и станет партнёром Вашингтону и Брюсселю. Такое мнение в статье для Washington Post выразил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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В Вашингтоне напомнили, что обе страны подвергались атакам со стороны экстремистов.

По его мнению, Трамп стал первым со времён Рональда Рейгана президентом, которому удаётся "сдерживать Россию" и проявлять немало решительности.

Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны — и торговля между нашими странами расцвела бы, — подчеркнул О'Брайен.

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Однако в Поднебесной понимают, что США не примут его.

По его мнению, выгоду от таких взаимоотношений двух сверхдержав получит весь мир. Кроме того, советник главы Белого дома выразил надежду, что США вместе с Россией и Китаем смогут заключить новую сделку по сокращению и контролю стратегических наступательных вооружений.

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