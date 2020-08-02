Советник Трампа рассказал, в каком случае санкции против России будут не нужны

Санкции против России со стороны США потеряют свою актуальность, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом" и станет партнёром Вашингтону и Брюсселю. Такое мнение в статье для Washington Post выразил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его мнению, Трамп стал первым со времён Рональда Рейгана президентом, которому удаётся "сдерживать Россию" и проявлять немало решительности.

— Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны — и торговля между нашими странами расцвела бы, — подчеркнул О'Брайен.