Советник Трампа рассказал, в каком случае санкции против России будут не нужны

Санкции против России со стороны США потеряют свою актуальность, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом" и станет партнёром Вашингтону и Брюсселю. Такое мнение в статье для Washington Post выразил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Россия и США могут в ближайшее время обсудить меры по противодействию терроризмуВ Вашингтоне напомнили, что обе страны подвергались атакам со стороны экстремистов.
По его мнению, Трамп стал первым со времён Рональда Рейгана президентом, которому удаётся "сдерживать Россию" и проявлять немало решительности.
— Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны — и торговля между нашими странами расцвела бы, — подчеркнул О'Брайен.
В Китае назвали условие присоединения к переговорам США и России по СНВ-3Однако в Поднебесной понимают, что США не примут его.
По его мнению, выгоду от таких взаимоотношений двух сверхдержав получит весь мир. Кроме того, советник главы Белого дома выразил надежду, что США вместе с Россией и Китаем смогут заключить новую сделку по сокращению и контролю стратегических наступательных вооружений.