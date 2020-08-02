Адвокат назвал сценарии, при которых могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин заявил, что актёра Михаила Ефремова могут оправдать по делу о смертельном ДТП как минимум в двух случаях. В беседе с "360" правозащитник отметил, что для того, чтобы воплотить эти сценарии в жизнь, потребуется "надлежащее мастерство".
— Первый [сценарий] — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше, — подчеркнул Локшин.
Как утверждает адвокат, для этого нужно провести экспертизу автомобиля Ефремова. Если будет выявлена неисправность шланга, то аварию могут связать с технической неисправностью машины.
Адвокат Ефремова назвал дело о ДТП с актёром "самым простым" в своей практикеПравозащитник также заявил, что мечтает об оправдательном приговоре в этом процессе.
— В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги, — уверен правозащитник.
Вторым сценарием, по которому можно доказать невиновность актёра, является версия о том, что за рулём находился другой водитель. Согласно ей, Ефремов, будучи пьяным, мог вызвать водителя по найму или кого-то постороннего и попросить довезти его до нужного места.
— После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное, — поведал Локшин.
"Будут маленькие хитрые сюрпризы". Адвокат Ольшанский поделился прогнозом по делу ЕфремоваПо его мнению, сторона защиты сделает ставку на недоказанности того факта, что именно артист был за рулём.
Кроме того, адвокат считает, что при более детальном изучении обстоятельств ДТП "можно вытянуть что-то ещё".
Напомним, 8 июня в Москве Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца, позже срок продлили до 22 января. Первое заседание по существу дела артиста назначено Пресненским судом на 5 августа.