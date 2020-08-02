Адвокат назвал сценарии, при которых могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин заявил, что актёра Михаила Ефремова могут оправдать по делу о смертельном ДТП как минимум в двух случаях. В беседе с "360" правозащитник отметил, что для того, чтобы воплотить эти сценарии в жизнь, потребуется "надлежащее мастерство".

— Первый [сценарий] — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше, — подчеркнул Локшин.

Как утверждает адвокат, для этого нужно провести экспертизу автомобиля Ефремова. Если будет выявлена неисправность шланга, то аварию могут связать с технической неисправностью машины.

— В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги, — уверен правозащитник.

Вторым сценарием, по которому можно доказать невиновность актёра, является версия о том, что за рулём находился другой водитель. Согласно ей, Ефремов, будучи пьяным, мог вызвать водителя по найму или кого-то постороннего и попросить довезти его до нужного места.

— После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное, — поведал Локшин.

Кроме того, адвокат считает, что при более детальном изучении обстоятельств ДТП "можно вытянуть что-то ещё".