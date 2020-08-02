Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Россия и США могут в ближайшее время обсудить меры по противодействию терроризму

В Вашингтоне напомнили, что обе страны подвергались атакам со стороны экстремистов.

59

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Россия и США в ближайшие месяцы могут обсудить взаимные меры по противодействию терроризму. Об этом в своей статье для Washington Post написал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Он напомнил, что США, как и Россия, уже сталкивались в своей истории с атаками экстремистов.

Представители США, вероятно, будут взаимодействовать со своими коллегами в спецслужбах и правоохранительных органах России по этим вопросам в ближайшие месяцы, — подчеркнул О'Брайен.

В Госдуме заявили, что Россия сама может признать США спонсором терроризма

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.

Также в своей статье советник главы Белого дома напомнил читателю о ряде шагов Трампа, целью которых было "поставить Америку на первое место". В тексте можно найти упоминания как ряда санкций, введённых против Москвы и граждан РФ, так и помощи странам НАТО и Украине в "сдерживании России".

СМИ: Девять военных вертолётов США прибыли в Литву для участия в учениях

Среди боевых летательных аппаратов модели Apache и Black Hawk.

Выбор редакции

Loading...