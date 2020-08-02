Россия и США могут в ближайшее время обсудить меры по противодействию терроризму

Россия и США в ближайшие месяцы могут обсудить взаимные меры по противодействию терроризму. Об этом в своей статье для Washington Post написал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Он напомнил, что США, как и Россия, уже сталкивались в своей истории с атаками экстремистов.

— Представители США, вероятно, будут взаимодействовать со своими коллегами в спецслужбах и правоохранительных органах России по этим вопросам в ближайшие месяцы, — подчеркнул О'Брайен.