СМИ: Девять военных вертолётов США прибыли в Литву для участия в учениях

Девять боевых вертолётов Военно-воздушных сил США прилетели в Литву для участия в учениях, сообщает национальное радио LRT со ссылкой на источник в литовской армии.

Отмечается, что факт пролёта вертолётов над Вильнюсом зафиксировали пользователи интернет-страницы радио, которые поделились снимками. Представители армии, в свою очередь, рассказали редакции, что на полигон в Пабраде для учений прибыли семь вертолётов Apache и два вертолёта Black Hawk США. Откуда именно в Литву прибыла техника, не уточняется.