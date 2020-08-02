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СМИ: Девять военных вертолётов США прибыли в Литву для участия в учениях

Среди боевых летательных аппаратов модели Apache и Black Hawk.

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Вертолёт AH-64 Apache. Фото © Wikipedia

Девять боевых вертолётов Военно-воздушных сил США прилетели в Литву для участия в учениях, сообщает национальное радио LRT со ссылкой на источник в литовской армии.

Отмечается, что факт пролёта вертолётов над Вильнюсом зафиксировали пользователи интернет-страницы радио, которые поделились снимками. Представители армии, в свою очередь, рассказали редакции, что на полигон в Пабраде для учений прибыли семь вертолётов Apache и два вертолёта Black Hawk США. Откуда именно в Литву прибыла техника, не уточняется.

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