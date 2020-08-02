В США признали погибшими восемь военных, пропавших после аварии на учениях

В США восемь солдат, которые были объявлены пропавшими без вести после аварии, случившейся в ходе учений Военно-морских сил (ВМС), признали погибшими. Об этом сообщил 15-й экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты в "Твиттере".

— Поисково-спасательные работы семи морских пехотинцев и одного матроса завершены. Все восемь пропавших без вести военнослужащих считаются умершими, — говорится в сообщении.

Командующий 15-м экспедиционным отрядом полковник Кристофер Бронзи отметил, что решение завершить операцию далось ему "с тяжёлым сердцем". Согласно документам, поисковые работы были приостановлены спустя 40 часов после начала.