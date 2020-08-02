В США признали погибшими восемь военных, пропавших после аварии на учениях

В США восемь солдат, которые были объявлены пропавшими без вести после аварии, случившейся в ходе учений Военно-морских сил (ВМС), признали погибшими. Об этом сообщил 15-й экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты в "Твиттере".
— Поисково-спасательные работы семи морских пехотинцев и одного матроса завершены. Все восемь пропавших без вести военнослужащих считаются умершими, — говорится в сообщении.
Командующий 15-м экспедиционным отрядом полковник Кристофер Бронзи отметил, что решение завершить операцию далось ему "с тяжёлым сердцем". Согласно документам, поисковые работы были приостановлены спустя 40 часов после начала.
Глава Бурятии взял под контроль поиски пропавшего более недели назад Ан-2Местность в районе возможного нахождения самолёта начала прочёсывать наземная поисково-спасательная служба.
Ранее Лайф сообщал, что в Бурятии самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка.