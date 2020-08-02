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Украинский депутат приехал в Крым со своей семьёй

Уточняется, что они решили провести на полуострове свой отпуск.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Лидер украинской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук приехал на территорию Крыма. Об этом рассказал пресс-секретарь нардепа Олег Бабанин, передаёт РИА "Новости".

Уточняется, что политик проведёт со своей семьёй на полуострове отпуск.

Песков: Россия не финансирует украинского политика Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ опроверг заявление Владимира Зеленского.

По словам пресс-секретаря Медведчука, парламентарий прибыл в Крым через пункт пропуска "Армянск".

Народный депутат и раньше отдыхал на полуострове, он признавался, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. Он также заявлял, что считает Крым де-факто российским.

Медведчук уличил Зеленского в нарушении конституции

Он перечислил целый ряд статей, которые, по его мнению, игнорируются властями.

Ранее Виктор Медведчук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что глава государства ориентируется на запад страны и мнение радикалов. Глава оппозиционной партии подчеркнул, что в Донбассе тоже проживают украинцы и к ним нужно относиться как к гражданам, которые имеют право на образование и социальную защиту.

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