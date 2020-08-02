Украинский депутат приехал в Крым со своей семьёй

Лидер украинской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук приехал на территорию Крыма. Об этом рассказал пресс-секретарь нардепа Олег Бабанин, передаёт РИА "Новости".
Уточняется, что политик проведёт со своей семьёй на полуострове отпуск.
Песков: Россия не финансирует украинского политика МедведчукаПресс-секретарь президента РФ опроверг заявление Владимира Зеленского.
По словам пресс-секретаря Медведчука, парламентарий прибыл в Крым через пункт пропуска "Армянск".
Народный депутат и раньше отдыхал на полуострове, он признавался, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. Он также заявлял, что считает Крым де-факто российским.
Медведчук уличил Зеленского в нарушении конституцииОн перечислил целый ряд статей, которые, по его мнению, игнорируются властями.
Ранее Виктор Медведчук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что глава государства ориентируется на запад страны и мнение радикалов. Глава оппозиционной партии подчеркнул, что в Донбассе тоже проживают украинцы и к ним нужно относиться как к гражданам, которые имеют право на образование и социальную защиту.