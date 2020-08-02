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СМИ: Сын экс-премьера Грузии задержан за ранение ножом внука бывшего депутата

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

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Зураб Жвания. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

В Грузии задержан сын бывшего премьера страны Зураба Жвании Бусу, его подозревают в ранении ножом внука экс-депутата парламента Гоги Топадзе. Об этом сообщает "Рустави-2".

Инцидент произошёл, когда внук Топадзе возвращался домой с друзьями, его ранили четыре раза. Сейчас он находится в одной из клиник Тбилиси. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. По данным телеканала, конфликт произошёл из-за девушки.

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Он направлял ей текстовые сообщения, содержащие угрозы.

В отношении сына Жвании возбуждено уголовное дело, ему может грозить лишение свободы на срок от трёх до шести лет.

Напомним, ранее в Грузии задержали зятя бывшего президента республики за хранение оружия и драку в элитном отеле. В результате потасовки пострадал один человек. Сотрудники гостиницы вызвали на место происшествия патрульную полицию. Это далеко не первый инцидент с Миндией Гогочури.

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