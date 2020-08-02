СМИ: Сын экс-премьера Грузии задержан за ранение ножом внука бывшего депутата

В Грузии задержан сын бывшего премьера страны Зураба Жвании Бусу, его подозревают в ранении ножом внука экс-депутата парламента Гоги Топадзе. Об этом сообщает "Рустави-2".

Инцидент произошёл, когда внук Топадзе возвращался домой с друзьями, его ранили четыре раза. Сейчас он находится в одной из клиник Тбилиси. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. По данным телеканала, конфликт произошёл из-за девушки.

В отношении сына Жвании возбуждено уголовное дело, ему может грозить лишение свободы на срок от трёх до шести лет.