Помпео заявил, что Белый дом примет меры против китайских компаний, угрожающих безопасности США

Власти США в ближайшее время примут решение касательно ограничения работы китайских компаний, которые представляют угрозу безопасности страны. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

— Китайские компании, предоставляющие программное обеспечение в США, будь то TikTok, WeChat или множество других, <...> передают данные напрямую Коммунистической партии Китая (КПК) и аппарату государственной безопасности, — сказал он, отметив, что это вопрос национальной безопасности и защиты частных данных жителей Америки.

Помпео сообщил, что президент США Дональд Трамп в скором времени примет меры по "широкому спектру угроз, которые представляют для безопасности США программы, связанные с КПК".