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Крушение легкомоторного самолёта под Калининградом произошло из-за отказа двигателя

За рулём летательного аппарата во время аварии находился ученик пилота.

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Четырёхместный самолёт Cessna 172, который потерпел крушение в Калининградской области и развалился на две части, упал из-за отказа двигателя. Об этом Лайфу сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Фото © LIFE

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Стало также известно, что за рулём судна находилась Прошина Елена, которая является учеником пилота. Отмечается, что она отрабатывала взлёт и посадку.

При столкновении двух самолётов на Аляске погибло семь человек, включая американского политика

Шесть из них скончались на месте, один умер по дороге в больницу.

Напомним, самолёт Cessna упал в районе посёлка Стрельцово, находившиеся на борту смогли самостоятельно покинуть судно. Их отвезли в больницу для проведения томографии. По предварительной информации, одна из женщин находится в коме.

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