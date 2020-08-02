Заключённые устроили бунт в тюрьме на юге США. Пострадало уже пять человек — видео

Видео © Twitter / Blake Daniel
В тюрьме в американском штате Джорджия заключённые устроили бунт. Пострадало уже двое сотрудников и трое преступников. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что в данный момент неизвестны причины беспорядков, идёт расследование. Пострадавшие, по данным властей, получили незначительные травмы, которые не угрожают жизни.
Семья и Посольство России потеряли связь с находящимся в тюрьме США Виктором БутомВ своём последнем письме он рассказал, что в тюрьме ухудшается ситуация с коронавирусом.
Сообщается, что в результате действий заключённых тюрьма была закрыта. Вскоре офицеры взяли ситуацию под контроль. Протестующим удалось разбить несколько окон и поджечь тележку, однако серьёзных разрушений не было.