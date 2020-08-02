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Неёлова заявила, что Гармаш покинул "Современник" из-за неоправданных ожиданий

Сам актёр объяснил свой уход "чудовищной ситуацией", сложившейся в театре после смерти худрука Галины Волчек.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актриса Марина Неёлова считает, что уход её коллеги Сергея Гармаша из театра "Современник" связан с его неоправданными ожиданиями. Об этом она заявила в интервью РБК.

Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорблённого Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями, — отметила артистка.

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Она призналась, что переживает за актёра.

Неёлова призвала коллег работать, а "не разглагольствовать на тему спасения театра". По её мнению, традиции — "это не застывшая форма, а разумная эволюция", и именно этим путем идёт новый режиссёр театра Виктор Рыжаков.

Напомним, Сергей Гармаш объяснил свой уход из "Современника" "чудовищной ситуацией", сложившейся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек. Актриса Чулпан Хаматова не увидела той "трагедии", о которой заявил артист. По её словам, новое руководство театра в лице худрука Рыжакова ещё не успело себя проявить, так как сразу после его знакомства с труппой учреждение закрыли на карантин.

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