Неёлова заявила, что Гармаш покинул "Современник" из-за неоправданных ожиданий

Актриса Марина Неёлова считает, что уход её коллеги Сергея Гармаша из театра "Современник" связан с его неоправданными ожиданиями. Об этом она заявила в интервью РБК.
— Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорблённого Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями, — отметила артистка.
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова предложила Гармашу посмотреть на себя со стороныОна призналась, что переживает за актёра.
Неёлова призвала коллег работать, а "не разглагольствовать на тему спасения театра". По её мнению, традиции — "это не застывшая форма, а разумная эволюция", и именно этим путем идёт новый режиссёр театра Виктор Рыжаков.
Напомним, Сергей Гармаш объяснил свой уход из "Современника" "чудовищной ситуацией", сложившейся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек. Актриса Чулпан Хаматова не увидела той "трагедии", о которой заявил артист. По её словам, новое руководство театра в лице худрука Рыжакова ещё не успело себя проявить, так как сразу после его знакомства с труппой учреждение закрыли на карантин.