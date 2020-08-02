Неёлова заявила, что Гармаш покинул "Современник" из-за неоправданных ожиданий

Актриса Марина Неёлова считает, что уход её коллеги Сергея Гармаша из театра "Современник" связан с его неоправданными ожиданиями. Об этом она заявила в интервью РБК.

— Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорблённого Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями, — отметила артистка.

Неёлова призвала коллег работать, а "не разглагольствовать на тему спасения театра". По её мнению, традиции — "это не застывшая форма, а разумная эволюция", и именно этим путем идёт новый режиссёр театра Виктор Рыжаков.